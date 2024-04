Industrie sieht noch keinen Silberstreif am Konjunkturhimmel

Die heimische Industrie schlägt angesichts sinkender Produktion, ausbleibender Aufträge und hoher Lohnstückkosten Alarm. "Wir stecken in der Rezession und werden auch länger darin bleiben", sagte Siegfried Menz, Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer (WKÖ), am Freitag bei einer Pressekonferenz. Licht am Ende des Tunnels sei noch nicht in Sicht. Die Industrievertreter forderten daher von der Politik bessere Rahmenbedingungen.

Industrieproduktion gesunken

Österreichs produzierender Bereich erwirtschaftete im Jahr 2023 nach vorläufigen Ergebnissen einen nominellen Produktionswert von 217,4 Mrd. Euro. Gegenüber dem Rekordjahr 2022 entspricht dies einem Rückgang von 14,2 Prozent. Klammert man die Fachverbände Mineralölindustrie sowie Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen aus, ergibt sich für die verbleibenden Fachverbände ein Produktionsrückgang von 2,8 Prozent.

Besonders negativ sei die Entwicklung neben den Energiefachverbänden vor allem in der metalltechnischen Industrie, der Papier-, der Holz und Nicht-Eisenmetallindustrie sowie der chemischen Industrie gewesen, sagte WKÖ-Bundesspartengeschäftsführer Andreas Mörk.

Auftragseingänge zurückgegangen

Auch die Auftragslage bereitet den Industrievertretern Sorgen. Die Auftragseingänge sind im Jahr 2023 zurückgegangen, insbesondere aus dem Ausland. Im Vergleich zum Vorjahr gingen insgesamt um 6,7 Prozent weniger Aufträge ein, die Bestellungen aus dem Ausland verschlechterten sich um 9 Prozent. "Diese fehlenden Aufträge drücken auch die Produktion 2024 massiv", so Mörk.