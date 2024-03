Österreich fehlen EU-weit die meisten Arbeitskräfte

Weitere Optionen: eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters und qualitativer Zuzug. Über die Rot-Weiß-Rot-Karte und die blaue Karte der EU stellten 2023 11.000 Ausländer Anträge auf Arbeitsbewilligung in Österreich – was offensichtlich nicht reicht.

Ein Ansatz: zusätzliche Fachkräfte ausbilden. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) verkündete am Mittwoch, im Studienjahr 2025/26 die FH-Studienplätze in stark gefragten Branchen von 350 auf 700 zu verdoppeln. Eine österreichische Lösung reiche aber nicht, sagt Neos-EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter . Er fordert EU-weite „Bildungsfreiheit“ – über die Ausweitung des Studierendenprogramms Erasmus+ für digitale und grüne Branchen sowie eine schnellere Anerkennung von beruflichen Ausbildungen.

Vollzeit stagniert, Teilzeit voll im Trend

Warum fehlen in Österreich so viele Arbeitskräfte? Erstens gehen viele Babyboomer in Pension, zweitens treten Österreicher im EU-Vergleich besonders früh den Ruhestand an, drittens sinkt die Arbeitszeit. 2023 waren 81,4 Prozent der offenen Stellen Vollzeit- und nur 15,8 Prozent Teilzeitstellen.

Laut Statistik Austria arbeiten die Hälfte der Frauen und 13,4 Prozent der Männer Teilzeit. „Der Teilzeit-Trend zeigt weiterhin nach oben“, sagt Ökonom Dénes Kucsera vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria. Obwohl die Anzahl der Beschäftigten in den vergangenen 20 Jahren um rund 800.000 Personen gewachsen ist, stagnierte jene der Vollzeit-Beschäftigten bei rund drei Millionen. Die Zahl der Teilzeitkräfte hat sich seitdem fast verdoppelt.