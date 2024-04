Die FPÖ unter Herbert Kickl: Die Freiheit, die sie meinen

Was die Freiheitlichen unter Herbert Kickls Führung mit dem Begriff meinen, was darunter verstehen oder besser verstanden wissen wollen, das deklinieren sie bei jedem öffentlichen Thema herunter.

Bargeld ist für die FPÖ „gedruckte Freiheit“, Grund für Volksgehren sowie -befragung und gehört nach blauem Dafürhalten in die Verfassung.

Um die Emissionsziele zu erreichen, spricht die FPÖ nicht wie andere von „Technologieoffenheit“, sondern natürlich von „Technologiefreiheit“. So weit, so klar, so in der (ideologisch getriebenen) Argumentation nachvollziehbar und in eben genannten Bereichen mittlerweile gar deckungsgleich mit der ÖVP.