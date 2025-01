Wie kommt der ÖVP-Seniorenbund auf einen Unterschied von mehr als 20 Prozent? Laut Korosec werden jede Menge Sozialleistungen in den "Topf" der Pensionen gepackt. Ein Beispiel: Von den 17,1 Milliarden Euro, die für gesetzliche ASVG-Pensionen an Bundesmitteln ausgegeben werden, fließen nur 13 Milliarden tatsächlich in die Auszahlung von Pensionen. Der Rest seien Maßnahmen wie die Gesundheitsvorsorge, Rehabilitation, das Wochen-, Kranken- oder Wiedereingliederungsgeld - aber eben keine Pensionen.

",Die Jungen bekommen keine Pension mehr' ist ein gefährliches Schreckgespenst", sagt Korosec. Wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung würden junge Menschen von vornherein weniger in Vollzeit arbeiten und damit am Ende tatsächlich dafür sorgen, dass weniger Investitionskapital und Kaufkraft vorhanden sind. Auch bei den Pensionisten sei das Ergebnis der Pensions- und Krisendebatte ein fatales: "Allein 2024 ist die Sparquote um 30 Prozent gestiegen", sagt Korosec. Die Pensionistinnen und Pensionisten würden deutlich mehr Geld auf die Seite legen, weil sie fürchten, dass Pensionen künftig nicht ausreichen, um Strom, Gas und Lebensmittel zu bezahlen. Alles ohne Not.

Arbeiten im Alter

Wie bringt sich der ÖVP-Seniorenbund in die Koalitionsgespräche ein? Was sind die Vorschläge an die mögliche erste blau-schwarze Bundesregierung?

Laut Korosec ist es zu früh, Details zu besprechen. Klar ist für die Bürgerliche, dass das tatsächliche Pensionsantrittsalter steigen und Arbeiten im Alter deutlich attraktiver gemacht werden müssen. "Mehr als 42 Prozent der Menschen gehen aus der Krankheit oder aus der Arbeitslosigkeit in Pension, viele Frauen arbeiten sehr lange in Teilzeit und realisieren nicht oder zu spät, wie massiv sich das auf ihre Pension auswirkt." All das müsse die künftige Regierung angehen. Und schließlich gelte es, auch das Arbeiten in der Pension zu attraktivieren. "Diese Arbeit kann dann mit einer Flat Tax von 20 Prozent besteuert werden", sagt die ÖVP-Politikerin.

Langfristig werde es nicht nötig sein, die Diskussion um das Pensionsalter zu führen. Warum? "Weil es am Ende auf die vorhandenen Versicherungsjahre ankommen wird."