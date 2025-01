Reizthema Nr. 1: Zuckerlkoalition auch an Pensionsreform gescheitert

Für politische Beobachter kommt es alles andere als überraschend, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos auch an der Frage einer Pensionsreform gescheitert sind. Daran lassen die Aussagen von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger („für grundsätzliche Reformen gab es mehrfach diese Woche ein Nein“) keinen Zweifel.

Zwar wären zukunftsweisende (Reform-)Schritte in der Bildung, Pflege, Gesundheit, in der Steuer-, Budget- oder Standortpolitik nicht minder bedeutsam – um nur ein paar relevante Politikfelder zu nennen. Doch kaum ein Thema entzweit die Lager derart wie die Pensionsproblematik. Kein Wunder also, dass die letzte Pensionsreform, die diesen Namen verdient, vor rund 20 Jahren umgesetzt wurde.

Dabei haben sich spätestens seit dem Sommer so gut wie alle namhaften Experten für eine der vielen möglichen Reform-Optionen ausgesprochen, um schon im Vorfeld der Nationalratswahl Druck auf die späteren Verhandler aufzubauen. Zwecklos.