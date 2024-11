Wie die Pensionen gesichert werden könnten

Wo ist der größte Handlungsbedarf der neuen Regierung beim Pensionssystem? Diese Frage versuchte ein hochkarätig besetztes Podium bei einer Diskussionsveranstaltung des Finanzjournalistenforums im Wiener Ringturm zu beantworten. Die Vorschläge fielen sehr unterschiedlich aus.

Nur ein Fünftel bis ein Viertel der Beschäftigten in Österreich habe eine betriebliche Altersvorsorge, konstatiert Thomas Url, Pensionsexperte des Wifo. „Pensionskassen sind eine sehr kostengünstige Variante für den Aufbau einer Zusatzpension, besser als die private Altersvorsorge“.

Url konstatiert eine Ungerechtigkeit zwischen Arbeitnehmern mit und ohne Pensionskasse. Seine Idee: Eine Gehaltsumwandlung in Pensionskassenbeiträge durch den Verzicht auf Lohnerhöhung – und ein General-Pensionskassenvertrag.

Einen Vergleich mit Deutschland, wo die Pensionskassen-Dichte wesentlich höher ist, sieht Url aber nicht als sinnvoll. In Deutschland sei die Einkommens-Ersatzquote durch die staatliche Pensionsversicherung mit rund 50 Prozent wesentlich niedriger als in Österreich mit netto 80 Prozent.