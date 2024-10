Mercer-Ranking: Österreichs Pensionssystem am wenigsten nachhaltig

Österreich verlasse sich nach wie vor zu sehr auf das staatliche Rentensystem und vernachlässige die zweite und dritte Vorsorgesäule, so das Fazit von Mercer. „Das umlagefinanzierte staatliche Pensionssystem gerät durch die Kombination aus niedriger Geburtenrate und steigender Lebenserwartung, sowie steigender Kosten des sozialen Sicherungssystems immer mehr unter Druck,“ analysiert Michaela Plank , Geschäftsführerin bei Mercer in Österreich. Sie sieht daher eine steigende Notwendigkeit für einen Ausbau von beitragsorientierten Pensionsplänen, wie sie die betriebliche Altersversorgung bieten könne. Dazu brauche es auch steuerliche Anreize.

Konkret schlägt Plank vor, die relativ starren Regeln für die betriebliche Vorsorge zu verbessern, etwa durch eine Verankerung in den Kollektivverträgen. Sie verweist diesbezüglich auf Deutschland, wo jeder Beschäftigte die Möglichkeit hat, bis zu 8.000 Euro brutto jährlich in die Pensionskasse einzuzahlen. Um Anreize zu schaffen, müsse es auch mehr Transparenz geben, um die Performance besser beobachten zu können.

AK-Experte: "Index weit weg von der Realität"

Die Arbeiterkammer (AK) kann mit der kapitalmarktorientierten Mercer-Studie nichts anfangen. "Der Index misst nicht das, was er vorgibt, er ist weit weg von der Realität", sagt AK-Pensionsexperte Erik Türk zum KURIER. Es gehe weder um Nachhaltigkeit oder Angemessenheit, sondern einzig um die Bedeutung von Kapitaldeckung in den Systemen. Er sei so konstruiert, dass Pensionssysteme automatisch umso nachhaltiger erscheinen, je höher der Anteil der Kapitaldeckung ist. Die Entwicklung der Aktienmärkte bleibt dabei unberücksichtigt.

Die zweite und dritte Säule sei ebenso ein Transfersystem wie die erste Säule, so Türk, nur das in diesen Systemen die Finanzwirtschaft dazwischengeschaltet ist und am System mitschneidet. Der Verwaltungsaufwand im staatlichen Umlagesystem sei vergleichsweise gering. Das Argument, dass der Staat immer höhere Beiträge dem Pensionsystem zuschießen müsse, relativiert der AK-Experte. Der Pensionsaufwand müsse in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen werden und hier gehen die Prognosen von einer relativ stabilen Entwicklung aus.