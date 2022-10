Mercer-Studie: Österreichs Pensionssystem wenig nachhaltig

Das österreichische Pensionssystem ist wenig nachhaltig. Im Vergleich mit 44 ausgesuchten Ländern schneidet Österreich bei der Nachhaltigkeit sogar am schlechtesten ab, ergab der aktuelle Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022 (MCGPI).

In der Gesamtbewertung der Rentensysteme liegt Österreich mit einem Gesamtscore von 55 Punkten nur auf Rang 33 und konnte sich damit gegenüber 2021 nicht verbessern. Zum Vergleich: Länder wie Saudi-Arabien oder Brasilien sind noch vor Österreich. Deutschland kam auf Rang 17. Am besten schnitt erneut das isländische Altersversorgungssystem an, die Niederlande und Dänemark kamen auf den zweiten bzw. dritten Platz.

Die Studie vergleicht die staatlichen und privaten Altersversorgungssysteme von 44 Ländern, also erste, zweite und dritte Vorsorgesäule. Der Index besteht aus drei Teilindizes – Angemessenheit (wie viel bekommst du?), Nachhaltigkeit (kann es weiter liefern?) und Integrität (kann man ihm vertrauen?) – um jedes Renteneinkommenssystem anhand von mehr als 50 Indikatoren zu messen. Es werden Daten von der OECD sowie der UNO (UN World Population Prospects 2022) verwendet.

Beim Sub-Index Angemessenheit erreichte Österreich 69,8 Punkte und beim Faktor Integrität sehr gute 76,5 Punkte.

Zu viel Staat, zu wenig privat

Österreich verlasse sich nach wie vor zu sehr auf das staatliche Rentensystem und vernachlässige die zweite und dritte Vorsorgesäule, so das Mercer-Fazit. "Die Zahlen belegen, dass die Verknüpfung der staatlichen, betrieblichen und privaten Vorsorge unvermeidbar ist", kommentiert Michaela Plank, Expertin für betriebliche Altersvorsorge bei Mercer Austria. Sie verweist auf die drei Siegerländer aus dem Norden Europas, wo das Einkommen im Alter schon lange nicht nur auf das staatliche Rentensystem beruht.

„Die staatliche Pension wird weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Altersvorsorge sein, aber die zweite und bei Bedarf auch die dritte Pensionssäule müssen dringend an Stellenwert gewinnen, um zum Zeitpunkt der Pensionierung ein ausreichendes Versorgungsniveau zu haben“.