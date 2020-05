Milliardenlücke im Pensionssystem?

Fekters Alarmmeldung rief auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer ( SPÖ) auf den Plan. Er weist den Vorwurf, dass bei Pensionsreformen zu wenig vorangehe, zurück. Die Regierung habe seit 2010 diverse Maßnahmen durchgeführt, "die teilweise schon wirksam sind". Die Beschäftigung bei der Generation 60+ sei auch schon gestiegen, sagte Hundstorfer im Ö1-"Mittagsjournal" am Freitag.

Auf die Aussage der Finanzministerin, dass die Reform der Invaliditätspension zu spät erfolgt sei, reagierte Hundstorfer gelassen. "Das sehe ich nicht so", sagte der Minister. Erstens habe man in der Regierung gemeinsam, also SPÖ und ÖVP, alle Reformen beschlossen und zweitens würden manche Maßnahmen erst 2014 wirksam. Bei Veränderungen im Pensionsrecht müsse man nämlich den Vertrauensgrundsatz wahren. Änderungen dürfen damit nicht zu abrupt erfolgen.

Hundstorfer verwies zudem darauf, dass die Beschäftigung steige. Es gebe aber Schwierigkeiten, ältere Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten. Das liege aber nicht am Unwillen der Arbeitnehmer, sondern daran, dass viele Unternehmen ältere Mitarbeiter in die Pension drängen. Grundsätzlich sah der Sozialminister die Politik "am richtigen Weg".