SPÖ-Vizekanzler Babler: "Ich war noch nie in meinem Leben cholerisch"

Insofern nicht, weil wir es gleichzeitig abfedern. Die bisherige Rezeptgebührenobergrenze soll in eine Arzneimittelobergrenze umgewandelt werden. Das bedeutet, dass alle Arzneimittel in diese Obergrenze eingerechnet werden, auch wenn diese billiger sind als die Rezeptgebühr, Pensionistinnen und Pensionisten, die 1.200 oder 1.300 Euro pro Monat verdienen und Medikamente nehmen müssen, ersparen sich netto sogar etwas. Zusätzlich wird die Rezeptgebühr im Jahr 2026 mit dem Wert 2025 eingefroren. Auch das kommt Pensionisten zugute.

Ich bleibe beim Programm, das wir vereinbart haben. Die Sanierung des Budgets hat seine Ursachen in der Vergangenheit. Und das sind nicht nur Krisen, sondern strukturelle Ausgaben im Ausmaß von 13,6 Milliarden Euro, die die letzten Regierungen ohne Gegenfinanzierung umgesetzt haben. Gleichzeitig war uns wichtig, dass wir trotzdem Spielräume für die Konjunkturbelebung, den Bildungs- oder Gesundheitsbereich entwickeln können – wenn auch nicht in dem Ausmaß, das wir uns wünschen würden.

Eingriffe in den Markt: Was jetzt mit den Mieten passiert

Gibt es, im Gegensatz zu Berlin, ein Positivbeispiel? Der Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger, sagt, dass durch den Mietpreisstopp rund 150 Mio. Euro für den Bau leistbarer Wohnungen fehlen.

Wir sind im Dialog und kennen die Anmerkungen verschiedener Interessensgruppen. Und das Regierungsprogramm gibt die Antwort: Wir sprechen über die Zweckwidmung der Wohnbauförderung oder über neue Finanzierungsinstrumente nach Vorbild der Wohn-Investitionsbank, die gemeinnützigen Wohnbau fördern und begünstigen kann.

Sie wollen den Anstieg von Mieten, bei Inflationsraten über drei Prozent, auch im nicht-regulierten Bereich bremsen. Ab wann?

So schnell wie möglich, wir arbeiten mit Hochdruck daran, weil das so viele Menschen betrifft. In Zukunft greifen wir bei einer Hochinflation in den Anstieg der Mieten ein.