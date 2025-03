SPÖ-Justizministerin: "Vertrauen, dass es sich niemand mit Geld oder Einfluss richten kann"

Die dunkle Holzvertäfelung aus der Ära Christian Brodas ist noch da, ebenso die opulenten Luster an der Decke. Der Vintage-Stil hat schon was, findet Anna Sporrer , neue Hausherrin im Palais Trautson. Nur die klobigen Sessel mitsamt Besprechungstisch mussten schmaleren, blauen (mutmaßlich aus den frühen 2000ern) weichen. Was die Ex-Verwaltungsrichterin hier im Justizministerium sonst noch vor hat.

Der Gedanke, mit dem Recht die Gesellschaft zu gestalten – das begleitet mich schon mein ganzes Berufsleben. Ich war Beamtin und lange im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts, wo ich Gesetzesbegutachtungen gemacht habe. Meine erste berufliche Station war der Verfassungsgerichtshof, der ja Negativgesetzgeber ist. Die letzte Station war die Rechtsprechung im engeren Sinne als Richterin. Als Vizepräsidentin war ich im Rahmen der Justizverwaltung tätig. Rechtsanwältin war ich auch. Ich bringe also von allem, was man für dieses Amt braucht, etwas mit.

Was hat Sie so an dem Job gereizt?

Sie waren an den Regierungsverhandlungen nicht beteiligt und müssen jetzt umsetzen, was andere ausgemacht haben. Für Ihre Agenda bleibt relativ wenig Spielraum.

Im Internet findet man über Sie relativ wenig. Es gibt nur ein Interview aus dem Jahr 2020, da kritisieren Sie „Marionettenfrauen in der Politik“, die keine eigene Agenda haben. Was ist Ihre Agenda?

Geplant ist auch, beim Scheidungsrecht das Verschuldensprinzip abzuschaffen – davon profitieren derzeit vor allem Frauen. Wie sehen Sie das als Feministin?

Das steht so nicht im Regierungsprogramm. Da steht, dass die Formen des verschuldensunabhängigen Unterhalts erweitert werden. Wir haben in Österreich bei einvernehmlichen Scheidungen ein sehr unkompliziertes System, bei strittigen Scheidungen brauchen wir aber einen guten Rahmen. Und dabei wird man ohne die Frage, wer verantwortlich ist, dass eine Ehe in die Brüche gegangen ist, nicht auskommen.

Warum?

Es geht um Verantwortung. Wir brauchen ein gutes System für Frauen, die in der Ehe jahrelang zurückgesteckt haben. Je länger eine Ehe dauert und je länger Frauen vom Arbeitsmarkt fernbleiben oder in Teilzeit sind, weil sie sich um die Familie kümmern, desto mehr verschärft sich die Situation. Wenn es einen ökonomisch stärkeren Teil gibt, der während der Ehe davon profitiert, so muss nach der Ehe ein finanzieller Ausgleich in Form des Unterhalts geleistet werden. Natürlich bin ich dafür, dass Frauen selbstständig ein Einkommen haben, aber da gehört noch viel getan in der Gesellschaft.