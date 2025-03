Österreich stoppt Familiennachzug für Flüchtlinge: Was das konkret bedeutet

Manchmal kann es auch sehr schnell gehen. Bereits beim zweiten Ministerrat der neuen türkis-rot-pinken Bundesregierung wurde ein Stopp für den Familiennachzug für Schutzberechtigte beschlossen. Dafür entsprechende Änderung des Asylgesetzes haben am Mittwoch den Ministerrat passiert und müssen nun vom Parlament beschlossen werden.

Die Bundesregierung begründet diesen Schritt so:

Konkret seien in den Jahren 2023 laut Regierung 9.254 schutzberechtigte Personen beziehungsweise und im Vorjahr 7.762 schutzberechtigte Personen nach Österreich gekommen.

„ Die Aufnahmekapazitäten Österreichs und seiner Systeme sind begrenzt. Durch den enormen Zuzug sind diese Systeme bereits ausgelastet bzw. wurden die Kapazitätsgrenzen dadurch bereits überschritten. Dies wird vor allem im Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialbereich sichtbar und spürbar und würde, ohne weitergehende Maßnahmen, den sozialen Frieden in Österreich gefährden.“

Die Bundesregierung, konkret Innenminister Gerhard Karner, hatte seine EU-Kollegen und die EU-Kommission bereits am 5. März informiert, dass Österreich diesen Schritt setzen wird. Daten und Zahlen sollen der Kommission bereitgestellt werden.

Die EU-Kommission kann nun prüfen, ob Österreich hier rechtens handelt. Sollte die EU-Kommission der Meinung sein, dass Österreichs Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialbereich nicht wegen des Familienzuzugs überlastet ist oder eine Überlastung droht, wird sie ein EU-Vertragsverletzungsverfahren einleiten. So oder so, würde es wohl rund drei Jahre dauern, bis der Fall vor den EU-Höchstrichtern in Luxemburg behandelt wird.

Die andere Möglichkeit wäre, dass ein Schutzbedürftiger einen Antrag auf Familienzuzug stellt, den die Behörde abschlägig behandelt. Dann kann ein österreichisches Gericht angerufen werden, dieses Gericht kann sich ebenfalls an den EuGH wenden. Das würde ebenfalls rund drei Jahre zur Behandlung dauern.