KURIER-OGM-Umfrage: 62 Prozent sind für einschneidende Reformen

7 % der Befragten attestieren der türkis-rot-pinken Regierung, „sehr befähigt“ zu sein, 41 % „eher befähigt“ zu sein, die Probleme und Aufgaben zu lösen. „Dieser sehr unbefriedigende Wert ist aber ganz deutlich durch die FPÖ-Wähler geprägt“, so der OGM-Chef.

62 % sprechen sich in einer OGM-Umfrage für den KURIER (1.045 Wahlberechtigte/Schwankungsbreite: +/– 3 %) für „konsequente und einschneidende Reformen“ aus, auch wenn diese zu Protesten führen sollten. 27 % befürworten indes vorsichtigere Reformen. „Diese erfreuliche Haltung ist aber vom Floriani-Prinzip getragen“, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer . Der Meinungsforscher geht davon aus, dass „sobald mehr Menschen bemerken, dass sie die Reformen selbst betreffen, die mit Einschränkungen und Verzicht verbunden sind, sich die Zustimmung rasch verschlechtern wird“.

Kein „Weiter wie bisher“ – so lautet die Devise der Dreierkoalition. Mit eben dieser Haltung geht auch die Bevölkerung d’accord.

Die Anhänger der Regierungsparteien sehen es mehrheitlich positiver. So halten 86 % der ÖVP-Wähler die Koalition für „sehr befähigt“ und „eher befähigt“, die Probleme zu lösen. Bei der SPÖ-Wählerschaft beträgt der gemeinsame Wert („sehr befähigt“ und „eher befähigt“) gar 89 %, bei den Neos-Wählern sind es 73 %.

ÖVP, SPÖ und Neos wollen die Sanierung bekanntlich mehrheitlich durch Einsparungen im System bewerkstelligen und 37 % der Befragten gehen davon aus, dass das auch funktionieren wird. 51 % hingegen glauben genau das nicht, sondern vielmehr an neue und erhöhte Steuern, um das Budgetproblem in den Griff zu bekommen.

„Die Wählerschaft teilt sich in Folge der Dreierkoalition zunehmend in zwei Gruppen auf“, so Bachmayer. „Die der FPÖ-Wähler und der vier anderen Parteien, denn die Grünen als Oppositionspartei gehen bei den meisten politischen Fragen mit der Regierung mit.“