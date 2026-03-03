Wie sich Irans Fußballerinnen dem Regime widersetzten

Auch auf den Tribünen war Solidarität zu erkennen. Zahlreiche Fans schwenkten iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution 1979. Diese unterscheiden sich von der heutigen Staatsflagge durch einen goldenen Löwen sowie ein Sonnenemblem.

Keine Äußerungen zum Krieg

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wollten sich Trainerin Marziyeh Jafari und die Spielerinnen weder zu den Raketenangriffen noch zum Tod des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei oder zur allgemeinen Lage im Land äußern.