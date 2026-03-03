Keine Iran-Evakuierung möglich: Die Hercules-Probleme des Bundesheers

Dem Bundesheer stehen derzeit keine Hercules-Transportmaschinen zur Evakuierung von Österreichern aus den Krisenregionen im Nahen Osten zur Verfügung. Es ist aber nicht das erste Mal, dass die "Hercules" zum Problemkind des Heeres wird. Schon im Oktober 2023, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, scheiterte eine Evakuierung daran, dass eine Hercules aufgrund eines technischen Defekts nicht starten konnte. Das Transportflugzeug hätte vier Tage nach dem Angriff, am 11. Oktober, von Hörsching aus nach Zypern starten sollen, um von dort aus mehrere hundert Österreicher aus Israel zu holen. Die Hercules hätte die Ausreisewilligen nach Zypern bringen sollen, von wo es dann mit Linienflügen weitergehen sollte. Aufgrund der Panne wurden die Österreicher und Österreicherinnen letztlich mit vom Außenministerium gecharterten Airbus-Maschinen der AUA nach Hause geholt.

Hercules 1967 gebaut Die drei in Österreich eingesetzten Hercules wurden 1967 gebaut und im Jahr 2003 gebraucht von der britischen "Royal Air Force" gekauft. Eine der drei Maschinen wurde im Herbst ausgemustert, eine zweite steht wegen eines "langfristig geplanten Intervallupdates" in Portugal und die letzte fiel wegen Problemen mit dem Tank aus, wie es aus dem Ministerium zur APA hieß. Schon im Herbst 2023 hatte das Verteidigungsministerium auf das Alter der Maschinen verwiesen. Der technische Zustand sei seit Jahren bekannt. "Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte holen uns an Tagen wie heute ein. Daher ist es gut, dass wir bereits für eine Nachfolge gesorgt haben", betonte ÖVP-Ministerin Klaudia Tanner damals.