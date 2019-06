Von der Freiheit - auch der in Spielewelten einzutauchen

Sommernachtsmatrix

Natürlich lebt Theater - nicht zuletzt - auch von der (Inter-)Aktion des Publikums - aufmerksam, reagierend oder eben nicht -, aber bei SCHÄXPIR gibt es immer wieder auch Formate, bei denen das Publikum viel mehr machen darf. Oder muss, je nach Sichtweise. Ein solches - ein ziemlich umfangreiches - ist „ Sommernachtsmatrix“ von der Gruppe Nesterval, die immer wieder auch klassische Literatur mit Popkultur verbindet. Sommernachtstraum wählte die Gruppe als Ausgangsbasis, „weil es ja das Schäxpir-Festival ist“, wie die Autorin des Buchs, Frau Löfberg, dem Kinder-KURIER anvertraut. Und die Matrix ergab sich einerseits aus den schon mitunter verwirrenden Verknüpfungen der Figurenwelt in diesem Shakespeare-Stück. Und andererseits aus dem multiversalen Schwerpunkt der Thematisierung von analoger und digitaler Welt.

Den bei der Anton Bruckner Uni - auf dem Weg zum Pöstlingberg am Waldesrand gelegen - eintreffenden Zuschauer_innen und gleichzeitig Mitspieler_innen wird gedeutet, sie könnten sich auf eine fast dreistündige Auszeit einstellen - raus aus der realen in eine (Rollen-)Spielewelt. Eintauchen in diese ist zwar nicht unanstrengend, aber eröffnet einerseits ein vielleicht genaueres Behirnen, wer mit wem wie in diesem Stück verbandelt ist. Andererseits ist es doch schön zu spielen - wenn man es denn schafft, was nicht allen gelingt, beispielsweise das Smartphone wenigstens auf Flugmodus zu schalten. UND, wenn es nicht zu verbissen betrieben wird. Auf der Jagd nach Stempeln im gemeinsamen Gruppen-Spielepass, werden so manche im Publikum ganz schön opportunistisch. Egeus, der seine Tochter Hermia verstoßen hat, weil sie nicht seine auserwählte Person heiraten will. Er sucht eine neue Tochter. Die einen lehnen ab, weil sie so eine Unterordnung nicht aushalten würden/wollen. Für den Stempel im Pass beginnen manche ihn gar zu lobpreisen.

Gegen Ende können sich die Spielgruppen nun entscheiden, in der Spielmatrix zu bleiben oder sie zu verlassen und in die Realität zu „flüchten“. Was bei jener Performance, die der KiKu besuchte, die überwiegende Mehrheit tat.

