Geregelte tänzerische Vespieltheit

Spaß!

Doch in einem sind alle immer wieder vereint; In dem Spaß an allem was sie tun, dem Verlangen Neues auszuprobieren und ihrer unermüdlichen, ansteckenden Energie.

Erst ganz zum Schluss, während des letzten Spiels, spürt man die Müdigkeit der 6 DarstellerInnen, als Jede und Jeder an einem der Stöcke hinaufkraxelt und Eine/n nach dem/der Anderen die Kräfte verlassen, sodass alle schließlich erschöpft am Boden sitzen. Erschöpft von den vielen Anstrengungen, die sie während 70 Minuten erbracht haben. Nicht etwa um an ein bestimmtes Ziel zu gelangen, sondern aus Lust am Leben, am Spielen und Austesten der eigenen Grenzen und Möglichkeiten.

Rosanna Wegenstein, 19