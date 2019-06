Eine ziemlich schräge Geburtstagsparty

Im obersten Stockwerk der Landesbibliothek in Linz gastiert das Schäxpir-Festival immer wieder mit - dem Raum entsprechend - kleinen, intimen Stücken, die - analog der Bücherwelt - in andere Welten, in Kopfreisen einladen. Diesmal ist es eine Geburtstagsparty für Audrey (Dero). Doch die Gäste haben noch keine Einladung. Die verteilt vor dem Eingang Luis ( Vergara Santiago) - in Form von Bio-Karotten, weil das Geburtstagskind Karottentorte liebt. Flamingos sind ihre Kuscheltiere. Und ihre Ängste hausen - vor allem in Form eines Tigers - unter dem Tisch.

Das erzählt sie dann den Gästen an einem kreisrunden Tisch - mit gut eineinhalb Dutzend unterschiedlich großer Löcher, in die manches verschwindet oder von dort auch auftaucht: Zum Beispiel ein Tigerschweif oder Pfoten der Wildkatze. Mit ihnen wird sie immer vertrauter, also keine Angst mehr vorm Tiger.

Der Großteil des Spiels spielt sich über dem Tisch ab, nur gegen Ende taucht Audrey fast endgültig in die Unterwelt mit ihrer Wohnlandschaft - und Sichtfenstern für das in die Knie gehende Publikum - ab. Hier wird auch das „Geheimnis“ der weiteren Hände: Eine zweite Spielerin: Oriane Varak, letztere in Tiger-Schuhen in denen sie mit dem Geburtstagskind ausgelassen tanzt.

Infos: Was? Wer?

Down Tiger down

Audrey Dero / Pudding asbl ( Belgien)

Ab 6 Jahren, ½ Stunde

Konzept: Audrey Dero

Künstlerische Zusammenarbeit: Johan De Smet, France Everard

Darsteller_innen: Oriane Varak, Audrey Dero, Luis Vergara Santiago

Bühne: Bernard Senny

Kostüme: Leentje Kerremans

Licht & Automation: Denis Gysen

Sound: Guillaume Le Boisselier