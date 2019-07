Geballte Energie und Kraft des Veränderungswillens

Wowh! Pääämmmmm! Fast sprachlos kamen so manche Besucher_innen Samstagabend aus den Kammerspielen. Was sie gesehen, nein erlebt hatten, war geballte Power pur. 13 Jugendliche schienen vor Energie fast zu explodieren und steckten viele damit an. Energie an Tanzbewegungen. An Worten. An Bildern. Und an (gesellschafts-)politischen Statements. „Paradise Now (1968 – 2018)“ von der Gruppe fABULEUS ( Belgien) spielt, tanzt und performt einerseits sozusagen ein Remake des gleichnamigen Stücks aus dem Jahr 1969 des American Living Theatre im französischen Avignon – samt einem Teil dessen, das damals als Provokation aufgefasst und in die Theatergeschichte eingegangen ist: Nacktheit beim Klettern in die Reihen des Publikums.