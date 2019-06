Mit Breakdance (Geschlechter-)Grenzen sprengend

Sie sprengen fast den Raum, reißen das Publikum mit. So manche können sich nur mit Müh und Not auf ihren Sesseln halten, tanzen im Sitzen. Gegen Ende dürfen dann einige auch tatsächliche Sitze mit Tanzfläche tauschen. Mitreißend ist die ca. ¾-stündige Performance „Si(e)si - 5 mm über dem Boden“ der Tanzcompany SILK Fluegge. Nach einer Idee der Choreografin Silke Grabinger mischen die drei Profi-Tänzerinnen Farah Deen, Jerca Rožnik Novak und Amabel Thomas den immer wieder mit Projektionen aus Mustern, die mitunter alles einzusaugen schienen, auf. Breakdance teils im klassisch bekannten Battle-Style, diesen durchbrechen die drei Tänzerinnen aber immer wieder, oder stellen ihn auch in Frage - und das alles mit ihren fulminanten Moves.

In Frage stellen sie aber auch noch immer zugeteilte Rollenmuster. Und das ist, wenngleich so manche über „ach dieses Gender“ stöhnen, mehr als offenkundig noch längst nicht obsolet oder überholt. Selbst bei internationalen Breakdance-Contest kommt es fast zwei Jahrzehnte nach Beginn des neuen Jahrtausends noch dazu, dass Mädchen und Frauen ausgeschlossen werden! ;(