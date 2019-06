Durchgeknallte Bühnenshow mit einem großen Fragezeichen

Aber... ?

Die Show ist ein Plädoyer für vielleicht herkömmliche Theater-Erzählungen und -Formen sprengende Fantasie. Oder viel mehr könnte sein, wäre da nicht eine klein, dafür umso größere Irritation knapp nach dem Beginn. Es wird ganz dunkel, aus dem Off ertönt die Stimme: Your Captain speaking“ - 0ok, wir gehen auf eine Flugreise. Allerdings nennt er als Namen Mohammed Atta, einen der führenden Terroristen von 9/11, die Flugzeuge als Waffen nutzen und u.a. in die Türme des World -Trade Centers in New York steuerten. Was will uns das sagen? Stehen die Teddy-Teile für Leichenteile?

Nun, selbst der Darsteller wusste vom Kinder-KURIER befragt, nicht, was sich die Regisseurin gedacht hat oder damit sagen will. Er habe seine eigene Theorie, die tue aber nichts zur Sache. Die Regisseurin, vom KiKu-Reporter angemailt, hat bis zum Verfassen dieser Stückbesprechung - ungefähr zwölf Stunden nach der Aufführung - nicht geantwortet. Sollte eine Erklärung später kommen, wird sie hier ergänzt. Manche vermuten, es könnte um (Flug-)Ängste gehen und auch eine bewusste Irritation. Vielleicht, dass man sich trotz Witz nicht zu sehr in Sicherheit wiegen solle?

Wie auch immer, ein Sinn erschließt sich umso weniger, als Kinder mit dem Namen nicht wirklich viel anfangen können und viele Erwachsene ihn ohnehin überhört haben ;(