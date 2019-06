Begegnungen mit der virtuellen „Realität“

In welcher Realität leben wir, in welcher wollen wir leben? Wie werden sich Computer- und virtuelle Welten auf den Bühnen auswirken, abspielen? Und zwar jenseits schon lange angewandter digitaler Bühnen-, Licht- und Tontechnik. Während das Eröffnungsstück des zehnten Schäxpir-Festivals, „Homo Deus Frankenstein“, Fragen dazu noch „nur“ mit Video, Musik und Schauspiel zu ergründen suchte, standen mehrere Performances auf dem Programm, die das Publikum direkt in die digitale, virtuelle Welten eintauchen ließen. Schauspiel Dortmund und „Cyberräuber“ boten mit „Memories of Borderline“ sowie „Meet Juliet | Meet Romeo“ VR-Brillen samt Joystick an, mit denen sich jeweils zwei Besucher_innen gleichzeitig durch Gitterpunktwelten beamen konnten. Im ersteren anfangs durch Reste einer (Theater-)landschaft zwischen Computer-Gitterpunkt- und -linien und später derselben Umgebung überzogen mit Bildern einer ausgebrannten, übriggebliebenen, menschenleeren Welt. Nach der Apokalypse? Philosophische Texte über Logik und deren Überwindung, Grenzen zwischen Ich und der Welt oder Ich und ich... - aus den Dortmunder Stücken „Die Borderline Prozession“ und „Hell, ein Augenblick“, u.a. vom künftigen Wiener Volkstheaterdirektor Kay Voges.

Virtuelles Liebesapaar

Herkömmlichem Theater affiner die zweite VR-Begegnung. Personal aus Shakespeares „Romeo und Julia“ taucht auf und die Wanderung durch den virtuellen Raum gleicht einem Museum mit Bildern und Skulpturen aus und rund um den Kosmos dieses Stücks. Manchmal überwindet ein Beamen mit dem Joystick die Grenzen dieses „Museums“ und du landest im Sternennebel, in einem abgefuckten Gebäude, in dem die theatral gekleideten Personen als Fremdkörper wirken... Irgendwie wird auch mehrmals der Zusammenhang Liebe, Hass und Tod aus dem Romeo&Julia-Stoff thematisiert.

Beim Treffen mit dem vielleicht berühmtesten Liebespaar der in dem Sinn ja auch virtuellen Welt von Anfang an, kann nach der VR-Brillen-Sequenz auf einem Sofa sitzend dem nachfolgenden VR-Paar zugeschaut werden - aus der analogen Welt.