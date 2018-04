Leben wir nur mehr als Scheiben-Wischer?

Vier Tänzerinnen sitzen am Boden vor projizierten Bilderrätseln, die meist um Begriffe um digitales im Alltag kreisen – etwa Drinks und schwarze Längsstriche – Bar-Code ;) Erraten – vier Daumen hoch. Die Rätselphase endet, bis alle im Publikum sitzen. Spiegel in Handflächen und typische Selfie-Posen folgen als erste Tanzszene in „Und die Erde ist doch eine Scheibe“. Das nicht ganz einstündige Stück setzt sich damit auseinander, wie die meisten Menschen einen zunehmenden Teil ihres Lebens in die Welt von Smartphones-Displays verlagern – auf diesen Scheiben die Realität oder das was sie dafür halten – er„leben“.

Von der Decke hängen senkrecht durchsichtige Kunststoffplatten mit abgerundeten Ecken, die an Smartphone-Displays erinnern. Die kommen in der Tanzperformance in unterschiedlicher Form zum Einsatz – mal als Fläche auf der die Protagonistinnen ihr Leben spielen, mal als Wände, die sie um sich bauen, sich sozusagen einmauern, in einer anderen Szene werden sie durch unterschiedlich starkes Biegen zu Klanginstrumenten.