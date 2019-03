Lässt sich Liebe lernen und wenn ja, wie?

Was bewegt

In einem Interview für das Magazin des Theaters am Kirchplatz in Schaan ( Liechtenstein) sagte Ives Thuwis, der seit Jahrzehnten als Tänzer und Choreograf viel mit Jugendlichen arbeitet: „Ich mag sehr das Rohe, das Unvermittelte bei jungen Menschen, Sachen sind wie sie sind und haben eine große Dringlichkeit, weil es nur das ist, was es in dem Moment gibt. Performer bekommen oft als Anweisung, sie sollen „im Moment“ sein, Jugendliche sind im Moment.“ Viel von dieser Haltung haben er und Nora Vonder Mühll sich von Jugendlichen abgeschaut, ge- und erlernt und bringen diese Unmittelbarkeit auf die Bühne.

Pina Bausch, eine der wichtigsten Choreografinnen modernen Tanztheaters) meinte immer wieder: „Es interessiert mich weniger, wie ein Tänzer/eine Tänzerin sich bewegt, sondern was eine/n bewegt“.