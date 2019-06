Opfer oder A... loch? Das ist hier die Frage

Ziviler Ungehorsam

Urban Myth erzählt die Geschichte von MLK mit dieser und zwei weiteren Stationen seines Lebens und gleichzeitig des Widerstands der unterdrückten Schwarzen in den USA. Eine große Gruppe von Opfern. Nicht alles gefallen lassen, solidarischer, gemeinsamer Widerstand. Gegen das Sitzverbot dunkelhäutiger Amerikaner in Bussen setzte sich zuerst Rosa Parks nieder. Und als ihr das verboten wurde, boykottierten viele die Busse, gingen zu Fuß oder organisierten Mitfahrgelegenheiten. Einer der Höhepunkte des zivilen Ungehorsams war der Marsch auf die US-Bundeshauptstadt an dem gut eine Viertelmillion Bürger_innen, darunter ca. ein Viertel Weiße, teilnahmen. Ein Jahr später wurde die gesetzlich verordnete Rassentrennung aufgehoben.

Im Stück, dessen Szenen von einer Live-Band begleitet, untermalt, hervorgehoben werden, kommt es immer wieder zu Momenten, wo sozusagen ein Regisseur Schauspieler_innen bittet, etwas anders, ausdrucksstärker darzustellen. In einer solchen herrscht er die Coretta-King-Darstellerin, ihren Aufruf zur Teilnahme an der Demo mehrmals zu wiederholen. „Oder glaubst du, dass so jemand mitmachen würde?“ - Ein vielkehliges, spontanes „Jaaaaa!“ kam - bei jener Aufführung, die der KiKu-Reporter erlebte, aus dem Auditorium gefolgt vom massenhaften Aufstehen. Sitzreihen leer, Bühne bevölkert. Und nun lauschen alle MLK auf einem hohen Podium und der Wiedergabe jener berühmten Rede 1963: „I have a dream...“ in der es unter anderem heißt: „Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird.“