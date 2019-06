In „Unkraut“ erwachen junge Tänzerinnen

Zu Beginn präsentierte sich ein Teil der Bühne im mittleren Saal des Posthofes als Berg- und Tal-Landschaft unter einer Plane, wie sie oft als Zeltböden oder an Absperrungen zu finden sind. Dass sich unter den „Bergen“ vielleicht die späteren Tänzerinnen verbergen, lässt sich vermuten. Was sich bald bestätigt. Erst kämpfen sich Hände und Arme nach Oben ins Freie, später natürlich auch die ganzen Menschen. Fünf der sechs Tänzerinnen erwachen hier aus dem dunklen Untergrund - und werden von der sechsten in einem Schutzanzug empfangen und ausgeräuchert.

Es folgen gegenseitigen Attacken, Schläge, Unterdrückungen - und gleichzeitig scheinen die einzelnen dabei „nur“ Druck weiter zu geben - Druck, unter dem sie alle stehen „I have to ... I have to...“ /Ich muss..., ich muss, ...

Vor und zurück

Immer wieder mäandern sie zwischen beginnender Solidarisierung und Individualisierung nicht immer gegeneinander und Zweifel an ihren neuen, eigenen Wegen sowie Vergleiche mit scheinbar vorgegebenen vor allem körperlichen Normen. Die tänzerischen Bewegungen werden wilder, mitunter sogar ausgelassen. Und werden dann wieder gestutzt und eingeschränkt. Robotermäßig, insektenartig, dann wieder Phasen des Auf- und Widerstands. Likes und Dislikes werden angesprochen - die argen Stress verursachen.