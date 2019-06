Im Theater kannst du alles sein, was du willst...

Königin der Herzen bei der Eröffnung war für viele die kurzfristig auf die Bühne gekommene Valentina. Die 9-Jährige, in Astronauten-Glitzer-Shirt, wurde vom „gelandeten“ Moderator gefragt, was für sie Theater sei. Das Zitat in der Überschrift war ihr erster Gedanke, den sie fortsetzte: „Du kannst frech sein, weite Reisen machen...“ Souverän absolvierte sie ihren mehrminütigen Auftritt auf der Bühne der Kammerspiele.