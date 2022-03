Die neue Verordnung ist da: Test-Einschränkungen kommen - mit etlichen Ausnahmen

In Niederösterreich sind am Mittwoch 709 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt worden, um neun mehr als am Vortag. Auf Normalstationen befanden sich 668 (plus acht) Covid-Erkrankte, intensivmedizinisch wurden 41 (plus eins) Infizierte behandelt. 104 Intensivbetten standen für Corona-Patienten zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. Es gab den Behörden zufolge 9.097 Neuinfektionen. Zehn Todesfälle wurden binnen 24 Stunden gemeldet.

In einer Justizanstalt im Bezirk Hollabrunn wurden am Mittwoch 74 Infizierte registriert. Das waren um 13 mehr als am Vortag. Corona-Cluster mit bis zu 52 Betroffenen gab es in Pflege- und Betreuungszentren bzw. Pflegeheimen in den Bezirken Gänserndorf, Gmünd, Hollabrunn, Horn, Lilienfeld, Melk, Mödling und Tulln sowie in der Stadt Krems. Außerdem wurden 61 Corona-Fälle (plus 19) in einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs gemeldet.