Sieben-Tage-Inzidenz seit Wochen wieder unter 3.000

Erstmals wieder unter 3.000

Entsprechend sinken auch die Sieben-Tages-Inzidenzen stet. Am Wochenende wurde erstmals wieder die 3.000er Marke unterschritten. Das war am 11. März zum letzten Mal der Fall, damals lag der Wert bei 2.959,13. Der absolute Höchstwert in der Pandemie wurde am 18. März gemessen: Zu dem Zeitpunkt lag die Inzidenz bei 3.545,76.

Der Abwärtstrend soll jedenfalls anhalten, wenn man dem Prognosekonsortium Glauben schenkt. Laut Ausblick von vorigem Mittwoch soll die Inzidenz Mitte dieser Woche bei rund 2.700 Fällen (Mittelwert) liegen. Konkret liegt der Rahmen, in dem sich die Inzidenz laut Prognose bewegen wird, bei 2.100 bis 3.500 Fällen je 100.000 Einwohner. Die geringste Inzidenz wird für Tirol mit 1.500 bis 2.500 und die höchste im Burgenland mit 2.700 bis 4.400 Fällen je 100.000 Einwohner erwartet.

Grund genug, einen Blick auf die aktuellen Werte aus den Bundesländern zu werfen. Nach Bundesländern geordnet bietet sich folgendes Bild: