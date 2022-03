Comeback der FFP2-Maske? Wie es jetzt weitergeht

Momentan gilt österreichweit nur eine Maskenpflicht in lebensnotwendigen Bereichen. Also im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken und Banken. Die Stadt Wien geht strenger vor, hier gilt die Maskenpflicht in allen Innenräumen, also auch im Handel oder bei Konzerten. Auch der Bund könnte die Zügel nun wieder straffer ziehen.

Im Gesundheitsministerium hieß es, man warte die Sitzung des Krisen-Management-Teams Gecko am Freitagnachmittag ab. Um 18 Uhr wird Gesundheitsminister Johannes Rauch bekannt geben, ob und welche Verschärfungen es gibt. Der KURIER berichtet live.