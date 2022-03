Experten rechnen mit hohe Infektionszahlen bis Mai

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) übte am Mittwoch scharfe Kritik an der geplanten Reduktion der Gratis-Tests sowie an der Lockerung der Quarantäneregeln für nicht vollständig geschützte Kontaktpersonen. Damit seien „sehr hohe Neuinfektionszahlen weiter garantiert“, sagte ÖÄK-Vizepräsident Harald Mayer. „Wenn man offensichtlich eine mögliche Herdenimmunität erreichen und das Virus durchrauschen lassen will, dann sollte man das auch genauso kommunizieren.“ Und: „So werden die Zahlen kaum nach unten gehen, was unsere Gesundheitsversorgung an den Rand des Kollaps bringt.“

Sprachlos Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres forderte darüber hinaus, dass dafür gesorgt wird, „dass Ärztinnen und Ärzte automatisch und sofort darüber informiert werden, wenn einer ihrer Risikopatienten an Corona erkrankt“. Nur so könnten die Ärzte ihren Patienten die verfügbaren Corona-Medikamente rasch und unkompliziert zukommen lassen, um schwere Verläufe zu verhindern. Scharfe Kritik kam am Mittwoch auch von der Stadt Wien: „Ich bin im Augenblick sprachlos und auch ein bisschen fassungslos, wie hier ein Experiment an über acht Millionen Österreichern durchgeführt wird“, sagte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Seine Parteikollegin, Bundes-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, attestierte der Bundesregierung, „komplett die Kontrolle“ über das Infektionsgeschehen verloren zu haben. Rendi-Wagner plädierte für eine Maskenpflicht in Innenräumen.