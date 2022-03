Neuinfektionen: Keine Zahlen wegen technischer Panne

Für gewöhnlich werden täglich um 9.30 Uhr die aktuellen Coronazahlen im Rahmen einer "Morgenmeldung" ins Elektronische Meldesystem (EMS) übertragen.

Doch gestern, Sonntag blieb diese Meldung aus. Grund dafür soll eine technische Panne sein: So konnte der aktuelle Bericht bisher nur ohne die Infektionszahlen aus Wien und der Steiermark übermittelt werden.

Es sei auch möglich, dass heute keine entsprechenden Daten mehr veröffentlicht werden, hieß es seitens des Gesundheitsministeriums am Abend. Das Ministerium arbeite aber "intensiv an der Behebung des Problems".

Nicht zum ersten Mal

Es kommt nicht zum ersten Mal vor, dass sich die Meldung über die offiziellen Zahlen verzögert, oder gar nicht stattfindet. Ende Jänner etwa wurden keine finalen Corona-Zahlen veröffentlicht. Der Grund damals war eine nicht abgeschlossene Datenbereinigung. Zahlen, die in der Früh in das EMS eingemeldet werden, müssen um Doppelmeldungen bzw. falsch gemeldete Fälle bereinigt werden. Werden viele Daten eingemeldet, nimmt dieser Prozess viel Zeit in Anspruch.