Ausgangsbeschränkungen: Anwalt klagt beim VfGH; Starker Anstieg bei Intensivpatienten

Die Schulen bleiben weiter offen für die Betreuung jener Kinder, deren Eltern bewerbstätig sind. Wann es mit den Schulen weitergeht, wird in Abstimmung mit dem Krisenstab und der Regierung nach Ostern beschlossen. "Nicht Druck machen, sondern Entlastung und Sicherheit vermitteln", so Faßmanns Motto.

Zur Matura: Der Unterricht für Maturaklassen beginnt am 4. Mai, die Schülerinnen und Schüler erhalten dann drei Wochen Zeit für die Vorbereitung auf die schriftliche Matura. Die schriftlichen Klausuren starten dann am 25. Mai, werden in drei Prüfungs-Gebieten durchgeführt (Deutsch, lebende Fremdsprache, Mathematik). Die Dauer wird jeweils um eine Stunde verlängert. Die Sitzordnung wird so gewählt, dass der Sicherheitsabstand gewahrt bleibt. Die Maturanten erhalten Mundschutz.

Die Leistung der 8. Klasse wird in die Gesamtbeurteilung einfließen, also nicht alles von einer Prüfung abhängig gemacht. Ein Mittel aus der achten Klasse und der Matura also.

Die mündliche Matura entfällt, hier zählt die Note der 8. Klasse. Maturanten, die einer Risikogruppe angehören, können die Matura in einem gesonderten Raum ablegen. Man bietet auch Ausweichtermine im Herbst. "Wir wollen niemanden zwingen", so Faßmann.

Für die Schüler der Abschlussklassen der BMS gilt ähnliches wie für die Maturanten. Die abschließenden Prüfungen werden unter strengen Auflagen durchgeführt, jedenfalls nicht vor Juni. Für Lehrlinge gibt es Distance Learning, das Problem ist die Praxis. Hier soll es im Sommer oder später fachpraktische Termine geben.

Zu den Hochschulen: Faßmann schickte einen Brief an die Universitäten und Hochschulen und hat um ein Konzept geregelter Wiedereröffnung gebeten. Der Forschungsbetrieb soll schrittweise wieder hochgefahren werden.Lehrveranstaltungen sollen weiter digital stattfinden, die Gefahr sei ansonsten zu groß. Die Durchführung von Prüfungen soll gewährleistet werden. Die Bibliotheken sind zu aktivieren, die Lesesäle aber mit entsprechender Auslastung. "Studierende sollen die Chance haben, die Ernte dieses Semester einfahren zu können", so Faßmann weiter.