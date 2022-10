Heute wählt das Burgenland in 171 Gemeinden

Das Interesse an der heutigen Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Vorfeld war groß. Denn insgesamt wurden 26.637 Wahlkarten ausgestellt, also für 9,6 Prozent der 277.477 Wahlberechtigten. Eine deutliche Steigerung zu 2017, damals hatten 7,2 Prozent eine Wahlkarte beantragt.

Die meisten Wahlkarten wurden – im Verhältnis zu den Wahlberechtigten – im Bezirk Güssing ausgegeben. Dort stellten 12,45 Prozent einen Antrag. Dahinter folgen der Bezirk Oberpullendorf (11,48), die Freistadt Rust (10,7) und der Bezirk Oberwart (10,04). Das geringste Interesse gab es im Bezirk Mattersburg, wo lediglich 7,24 Prozent eine Wahlkarte erhielten.

Abseits der Briefwahl hatten die Wähler, die am Sonntag verhindert sind, bereits am vergangenen Freitag die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. 13,84 Prozent nutzten diese Gelegenheit am vorgezogenen Wahltag. Diese Stimmen werden aber auch erst am heutigen Wahlsonntag ausgezählt.