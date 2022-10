Starke Schmankerl, schwache Listen und viele Zahlen

Listen und Impfgegner unter den Erwartungen

Kaum etwas zu holen gab es fĂĽr die Impfkritiker der MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) und die Liste Klartext von Herbert Adelmann. Letzterer scheiterte in allen 15 Gemeinden am Einzug in den Gemeinderat, die MFG schaffte jeweils ein Mandat in Wimpassing, St. Martin an der Raab, Burgauberg-Neudauberg und Bad Sauerbrunn. In OberschĂĽtzen, der Heimatgemeinde von MFG-Landessprecher Helmut Eller, reichte es nicht zu einem Einzug.

Genau hinschauen beim „Kreuzerl machen“

In manchen Gemeinden war es empfehlenswert, den Stimmzettel etwas genauer unter die Lupe zu nehmen: Denn wenn Bürgermeister Pinzker gegen Vizebürgermeister Pinczker antritt (in Unterkohlstätten) oder in Pamhagen sowohl Tschida als auch Csida zur Wahl standen, kann es schon einmal zu (ungewollten) Verwechslungen kommen.

BĂĽrgermeister ohne Mehrheit im Gemeinderat

Willibald Goldenits von der Ă–VP gewinnt die BĂĽrgermeisterwahl in Tadten (Bezirk Neusiedl am See) mit einem hauchdĂĽnnen Vorsprung von sechs Stimmen. Im Gemeinderat konnte allerdings die SPĂ– knapp die Mehrheit zurĂĽckerobern. Kein Einzelfall: BĂĽrgermeister ohne absoluter Mehrheit im Gemeinderat gibt es nach dieser Wahl auch in Antau, Bad Sauerbrunn, Bad Tatzmannsdorf, Breitenbrunn, Hannersdorf, Heiligenkreuz, Kittsee, Litzelsdorf, Markt Allhau, Oberloisdorf, Oberwart, Pinkafeld, St. Michael, Sieggraben, Stinatz, Tadten und Unterrabnitz-Schwendgraben.

Strem: Eine Wahl, fast genau wie vor fĂĽnf Jahren

In der Gemeinde im Bezirk Güssing änderten nur 0,21 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Meinung. Über den Mini-Zuwachs darf sich Bürgermeister Bernhard Deutsch (ÖVP) freuen.

In Parndorf wohnen die meisten „Wahlmuffel“

Die Wahlbeteiligung liegt bei Gemeinderatswahlen traditionell höher als bei Bundes- oder EU-Wahlen. Nicht so in Parndorf: Hier haben nur 55,9 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Recht Gebrauch gemacht. 75 Prozent davon haben Bürgermeister Kovacs wiedergewählt.

Wahlgeschenke: Wein gewinnt gegen Striezel

Im Wahlkampf-Endspurt wurden am Sonntag in Jois noch Geschenke verteilt: Die SPÖ spendierte Striezel, die ÖVP Wein. Der Rebensaft hatte in der Wählergunst wohl die Nase vorn – die Volkspartei und Bürgermeister Steurer gewannen in Jois klar.