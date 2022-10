Der Wahlsonntag im Burgenland: 16 Gemeinden wurden „gedreht“

Neu im Amt ist auch Monika Pock (ÖVP) in Neuhaus am Klausenbach: „An manchen Tagen habe ich mit einem Sieg gerechnet, an manchen nicht.“ Seit 15 Jahren war Pock bereits als Vizebürgermeisterin aktiv, jetzt klappte der große Streich. Den Erfolg hat sie vor allem den guten Ergebnissen in den drei Ortsteilen Bonisdorf, Kalch und Krottendorf zu verdanken. In Neuhaus blieb Reinhard Jud-Mund (SPÖ) vorne.

Groß war die Überraschung auch bei Roman Jandrisevits (SPÖ) in Gerersdorf-Sulz: „Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Es war aber eine Teamleistung, das lag nicht nur an mir.“ Vor allem die verjüngte Liste habe dazu beigetragen, erklärt Jandrisevits. Neu im Amt des Bürgermeisters ist auch Stefan Laimer (ÖVP) in Bad Tatzmannsdorf: „Ich bin von einer Seite her erleichtert, weil der Wahlkampf jetzt vorbei ist, aber ich freue mich auch sehr, weil wir ein Top-Ergebnis erreicht haben. Wir konnten zwei Mandate zulegen – das ist eine schöne Bestätigung durch die Einwohner.“