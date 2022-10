Erste Reaktionen: SPÖ jubelt, ÖVP feiert einzelne Erfolge

Die SPÖ-Spitze mit Landesparteichef Hans Peter Doskozil traf sich am Sonntagnachmittag in der Parteizentrale in Eisenstadt und wartete auf jedes Gemeindeergebnis. Zwar sei erst rund ein Drittel der Gemeinden ausgezählt, man habe aber bereits 45 Mandate dazugewonnen bzw. rund vier Prozentpunkte, stellte Fürst fest.

Bei den Bürgermeisterwahlen sprach der Landesgeschäftsführer von einem „Wechselbad der Gefühle“, denn man habe ein paar verloren und ein paar gewonnen: „Da wissen wir noch nicht, wie es am Ende ausschauen wird. Aber wir sind sehr zufrieden.“

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas betonte im Gespräch mit der APA, dass in einigen Gemeinden „sehr erfreuliche Erfolge“ erzielt werden konnten - etwa indem der Bürgermeistersessel von der SPÖ zur ÖVP wanderte. Bei den Mandaten sah Fazekas die ÖVP mit den Sozialdemokraten auf Augenhöhe. „Es ist eine stabile Situation für die Volkspartei“, sagte er.