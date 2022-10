Stichwahlen: In 13 Gemeindenbleibt es spannend

In Rust muss Stadtchef Gerold Stagl (SPÖ) in drei Wochen gegen Georg Seiler von der ÖVP antreten. Auch in Großhöflein wird es noch einmal spannend: Bürgermeister Heinz Heidenreich (SPÖ) wird sich mit Maria Zoffmann (ÖVP) matchen. Spannung ist auch in Mörbisch garantiert: Dort müssen sich Bettina Zentgraf (SPÖ) und Markus Binder (ÖVP) der Wahl stellen.

Im Bezirk Neusiedl am See wird in drei Gemeinden zur engeren Wahl gebeten: In Apetlon muss sich Amtsinhaber Ronald Payer (ÖVP) gegen Herausforderin Silvia Pitzl (SPÖ) behaupten. In Weiden am See tritt Christian Wandler (ÖVP) gegen Heinrich Hareter (SPÖ) an. Und in Sankt Andrä am Zicksee gibt es eine zweite Runde für Ortschef Andreas Sattler (ÖVP) und Vize Michael Schmidt (SPÖ).