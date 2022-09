Entspannt am Wahlsonntag: Wenn Bürgermeister nicht mehr antreten

Worauf sich Reismüller freut, wenn die Wahl vorbei und das Amt an den Nachfolger übergeben ist? „Endlich mehr als eine Woche zu verreisen“ – nach Madagaskar etwa.

Auch der Bad Tatzmannsdorfer SPÖ-Bürgermeister Gert Polster verbringt den Sonntag noch als Wahlleiter – und auch den Sonntag danach bei der Bundespräsidentenwahl. Dann ist Schluss mit der Politik, der Historiker will sich ganz auf seinen Job als Leiter der Sammlungen des Landes konzentrieren.

Schon in Pension ist Rudolf Geissler, 15 Jahre lang ÖVP-Bürgermeister in Oberpullendorf. Nachdem er sein Amt schon vor einigen Monaten übergeben hat, ist dieser Wahlsonntag für ihn „vom Stressfaktor her um Stufen niedriger“ als frühere Wahltage. Auf andere habe er zwar immer sehr gelassen gewirkt, aber „natürlich ist man an diesem Tag innerlich total angespannt“, erzählt Geissler. Erst jüngst hätten sich seine Frau und er daran erinnert: Beim kurzen Mittagessen am Wahlsonntag sei meist geschwiegen worden. Geissler: „Meine Frau hat gewusst, dass sie mich da am besten nicht anredet.“