Im „2Beans“ wird Kaffee-Geschichte geschrieben

Seit Monika Kager denken kann, ist sie leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. „Aus Liebe zum Kaffee hat sich dann auch mein Beruf ergeben“, schildert die mehrfach ausgezeichnete Barista und Chef Diplom Kaffeeommelière.

Seit zehn Jahren betreibt Kager im Kleinhöfleiner Martinshof nicht nur eine Rösterei. In ihrem Kaffeehaus „2Beans“ kredenzt sie ihren Gästen Dutzende verschiedene Rezepte aus eigener Produktion. Die Bohnen bezieht sie von nachhaltig wirtschaftenden Bauern in Guatemala, Peru und Honduras.

Tag des Kaffees

Heute, Samstag, gibt es gleich in zweifacher Hinsicht Gelegenheit, in die Herstellung sowie in die Geschichte einzutauchen.

Der 1. Oktober, Tag des Kaffees, ist im „2Beans“ Anlass, um seine Gäste in die Welt der aromatischen Bohne zu entführen. Von 13 bis 15 Uhr können Kaffeeliebhaber verschiedene Sorten probieren, der Röstmeisterin bei der Veredelung des braunen Goldes über die Schulter schauen und die schonende, traditionelle Trommelröstung live erleben.