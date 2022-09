"Forstwirtschaft live" bei den Waldtagen am Leithaberg

„Mit den Waldtagen wird dieser so wichtige Lebensraum noch stärker in unser Bewusstsein gerufen und die ,Mensch-Wald-Beziehung’ weiter gestärkt“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei der Eröffnung am Freitag, bei der passenderweise auch ein junger Baum gepflanzt wurde. Im Fokus der Veranstaltung steht nachhaltige Waldbewirtschaftung. „Das bedeutet, dass wirtschaftliche, kulturelle und soziale Faktoren berücksichtigt werden, um den Wald für die kommenden Generationen in gutem Zustand zu erhalten“, erklärt Pannatura- Geschäftsführer Matthias Grün.

Nachdem der Eröffnungstag am Freitag leicht verregnet war, verspricht der heutige Samstag bestes Waldwetter. Das Veranstaltungsareal ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.