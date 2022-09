Ungarische Wasserleitung in den Neusiedler See bleibt trocken

Die Orbán-Regierung lässt das Burgenland auf dem Trockenen sitzen. Nachdem zuletzt Unklarheit über den Status der geplanten Wasserzufuhr aus der ungarischen Moson-Donau in den Neusiedler See herrschte, bestätigte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Montag, dass das Projekt ins Stocken gekommen sei.

Jetzt werde laut Dorner eine „innerösterreichische Lösung“ geprüft, die ebenfalls die Donau beinhalte. Man wolle sich nicht von Ungarn abhängig machen, nachdem die gemeinsame Lösung nun schon so lange auf sich warten lasse, erläuterte Dorner.