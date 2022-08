Bebauung um den Neusiedler See wird neu geregelt

Das Land Burgenland hat im regionalen Entwicklungsprogramm "Neusiedler See - Parndorfer Platte" die Bebauung rund um den Neusiedler See festgelegt. Ziel sei es, den Naturraum so weit wie möglich zu erhalten, sagte Peter Zinggl, Hauptreferatsleiter für Landesplanung im Amt der Landesregierung, am Montag bei einer Pressekonferenz. Die "wenigen Flächen" am See, die noch verbaut werden können, sollen für den Tourismus genutzt werden und nicht für Freizeitwohnsitze.

Grundlage für das Konzept sei der "Masterplan Neusiedler See". Dass der Naturraum geschützt werde und erhalten bleibe, sei auch im Interesse des Tourismus, meinte Zinggl. Festgelegt sei auch, bis wohin sich die Seebäder entwickeln dürfen.

Siedlungsgebiete begrenzt

Für die gesamte Region Neusiedler See und Parndorfer Platte, die 33 Gemeinden umfasst, begrenzt das Regionalentwicklungsprogramm die Siedlungsgebiete und damit die möglichen Baulandwidmungen. Es definiert landwirtschaftliche Vorrangzonen und Betriebsgebiete sowie Freiraumzonen, die nicht verbaut werden dürfen. Ortsbild und Landschaft sollen geschützt, der Tourismus weiterentwickelt und die Bodenversiegelung möglichst gering gehalten werden, so Zinggl.