Tourismusprojekt am Neusiedlersee: Ungarn geht das Geld aus

Ganz gestorben dürfte das Projekt ohnehin noch nicht sein. Denn das zuständige Ministerium hat zwar die Ausschreibung gestoppt, will das Projekt aber überprüfen und neu bewerten.

Wasserzuleitung auf Eis?

Das könnte auch Auswirkungen auf die vom Burgenland geplante Wasserzuleitung für den Neusiedler See aus einem ungarischen Arm der Donau haben. Denn wenn Ungarn den Steppensee aufgrund des sinkenden Wasserpegels touristisch aufgibt, könnte sich das Interesse an einer Zusammenarbeit in Grenzen halten.