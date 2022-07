"Extreme Situation" am Großglockner: Schlamm statt Schnee auf 3.600 Metern

Neuer Weg zum Gipfel

Das Eisleitl, das bereits öfters nach extrem heißen Sommern, den Aufstieg für Alpinisten erschwerte, bereitet den Glocknerprofis seit längerem Kopfzerbrechen. Darum wurde bereits 2020 eine Ausweichroute hinauf zum Kaiserkreuz angelegt.

Und dann gibt es noch das „Abräumen“, wie es die Bergführer im Schatten von Österreichs höchstem Berg nennen. „Seit 10 bis 15 Jahren, wenn alle Leute zurück auf der Hütte sind, gehen wir Bergführer nochmal auf den Berg und räumen die losen Steine weg. Wir beseitigen damit Gefahren und sorgen für unsere eigene Sicherheit“, sagt Glantschnig.

Viele Unfälle

Zunehmend von den Verhältnissen gefordert sind auch die Bergretter in Heiligenblut. „Wir haben nicht mehr Einsätze, aber es passiert mehr. Alleine in der vergangenen Woche gab es drei Verletzte im Eisleitl“, erzählt ein Bergretter. Zur Erklärung: Ein Plus in der Einsatzstatistik würde es deswegen nicht geben, da die meisten Bergführer selbst Bergretter sind und den Verletzten sofort zu Hilfe eilen und meist ein Hubschrauber statt der Bergrettung die Verletzten vom höchsten Berg Österreichs bringt.

„Die neuen Bedingungen am Berg erfordern viel technisches Können, was nur wenige Bergsteiger am Glockner haben“, erklärt Bergführer Glantschnig. Dessen Wunsch nach Schnee sich in der kommenden Woche wohl nicht erfüllen dürfte: Für Heiligenblut werden um die 30 Grad erwartet.