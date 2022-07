Es wird wieder richtig heiß: Sogar 40 Grad nicht ausgeschlossen

Fix ist: Am Mittwoch wird es wieder richtig hochsommerlich mit Tageshöchstwerten um 32 Grad - und das geht in der nächsten Zeit auch so weiter, denn Donnerstag und Freitag sind je nach Region Werte zwischen 31 und 34 Grad zu erwarten, wenn auch am Freitag mit Gewittern zu rechnen ist.

So viel verraten die Prognosekarten mit hoher Wahrscheinlichkeit, denn Hoch "Iiosif" breitet sich von den britischen Inseln her in Richtung Mitteleuropa aus. Es dürfte erst Mitte der Woche eintreffen, am Montag und Dienstag ist es noch gemäßigter und unbeständig mit 27 bis 28 Grad an Höchstwerten.

Doch was ist mit der von US-Wettermodellen prophezeiten extremen Hitzewelle, die für Teile Europas vorhergesagt wird? 40 Grad könnten es werden. Trifft das dann auch auf Österreich zu? Die heimischen Meteorologen bleiben vorerst vage. "Inweit uns ab Sonntag auch extreme Hitze erreichen kann, bleibt noch abzuwarten", sagt Manfred Spatzierer vom Wetterdienst Ubimet."Hier sind sich die Wettermodelle noch nicht einig." Allerdings zeigen einige Prognosen tatsächlich Höchstwerte zwischen 35 und 40 Grad - und das über mehrere Tage hinweg, bis am Sonntag eventuell 40 Grad erreicht werden könnten.

Der Rekord liegt bei 40,5 Grad

Rekord wäre das aber nicht für Österreich. Der heißeste Tag seit Beginn der Messaufzeichnungen war der 8. August 2013, an dem der 40er gleich an mehreren Orten geknackt wurde: In Bad Deutsch Altenburg in Niederösterreich wurden 40,5 Grad registriert, in Güssing (Burgenland) 40 Grad. In Wien schwitzte man diesem Tag bei 38,5 Grad Höchsttemperatur. Fünf Tage zuvor - 3. August 2013 - war Dellach in Kärnten noch Rekordhalter mit 39,9 Grad.