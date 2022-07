Wassermangel in Europa: Die trockene Wahrheit

Der Südtiroler Klima- und Gletscherforscher Georg Kaser beschreibt den Teufelskreis. Deutlich abnehmender Regen und Schneefall in den Südalpen während der Wintermonate sei Resultat des Klimawandels. „Dazu kommt, dass der Winterschneefall kürzer dauert, die Schneedecke immer mehr nach oben wandert. Die dadurch konservierte Wassermenge nimmt ab.“ Und so verschärfe sich auch die Hitzewelle. Weil kein Kondenswasser mehr zum Kühlen vorhanden ist. „Das schaukelt sich auf.“

Der Wassernotstand in Italien hätte aber eine weitere Auswirkung. „Flüsse wie Etsch und Po haben jetzt in den Mündungsgebieten das Problem, dass Salzwasser aus dem Meer hineinfließt und droht, die Äcker zu versalzen und zu zerstören. Weshalb die Staubecken hoch oben in den Alpen geöffnet werden, als Hilfeleistung, um das Salzwasser abzuhalten. Somit wird aber das Wasser spätestens im Herbst zur Stromproduktion fehlen.“