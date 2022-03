Wem das wenige Wasser im Neusiedler See (noch) nichts ausmacht

Schaden bei AusrüstungBeim An- und Ablegen müsse man allerdings aufpassen, damit die Ausrüstung nicht ruiniert werde. Auch beim Surfen sei es schwierig, es gebe auch mehr Schadensfälle beim Equipment. Die Nachfrage nach den Angeboten der Surf- und Segelschule sei dennoch ungebrochen.

„Noch kein Problem“ sieht Freddy Lang derzeit für sein Wassersportzentrum in Mörbisch am See. Seit mehr als 60 Jahren gibt es die Segelschule Lang, 2018 wurde das Wassersportzentrum neu gebaut. „Da haben wir das ganze Areal um 80 Zentimeter Schlamm erleichtert. Deshalb haben wir hier jetzt etwas mehr Tiefe vom Grund her, als die meisten anderen“, sagt der Unternehmer.

Ein weiterer Vorteil sei, dass in den meisten Fällen Nordwestwind gebe. Außerdem hätten die Schul- und Mietboote des Wassersportzentrums nur 50 Zentimeter Tiefgang, sagt Lang. Derzeit gebe es denselben Wasserstand, der im Juli des Vorjahres gemessen wurde. „Und da sind wir im Oktober auch noch gefahren mit unseren Booten.“ Surfen, Kiten und Stand Up Paddeln (SUP) sei überhaupt kein Problem. Es gebe auch schon Anmeldungen für Schulsportwochen.

Schlauchboot für Wasserrettung?

Bei der Wasserrettung ist es noch ruhig. Das Rettungsboot „Hans“ könne noch eingesetzt werden, sagt Präsident Stefan Ferschich. „Wir machen uns aber schon Gedanken, was wir machen, wenn das Wasser zu wenig ist, um mit dem Boot fahren zu können.“ Mit einem Schlauchboot, gibt er zu bedenken, sei man nicht so schnell. Vor dem gleichen Problem stünden die Feuerwehren.