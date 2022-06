Wasser für den See: Land wartet auf Ungarn

Geht es nach Dorner, könnte das Regenwetter der vergangenen Tage weiter anhalten. „Wir sehen, wie der Pegelstand durch längere Regenphasen nach oben geht und wir uns sogar wieder dem Stand des Vorjahres annähern.“ Die „vielen negativen Bilder und Berichte“ der vergangenen Wochen will Dorner nicht unkommentiert lassen: „Es ist nach wie vor ein Erlebnis, zum Neusiedler See zu fahren, um dort zu flanieren, Rad oder Boot zu fahren – all das wird und soll weiter möglich sein.“ Mit gewissen Einschränkungen, zum Beispiel für große Segelboote, müsse man leben.

Ähnlich geht es uns allen in einem anderen Bereich – dem Schutz vor Hochwasser. Auch da müsse man sich auf künftige Starkregenereignisse so gut wie möglich einstellen. „Wir haben aktuell wieder zahlreiche Projekte geplant oder in Umsetzung, sind aber nur Partner der Gemeinden und helfen bei Lösungen, etwa bei Umwidmungen“, sagt Dorner. „Wir müssen auf den Klimawandel reagieren und machen das auch schon, zum Beispiel bei der Planung von neuen Bauprojekten.“ Früher habe das Thema etwa bei Umwidmungen weniger Bedeutung gehabt, das habe sich aber geändert. Als schnelle, kurzfristige Lösung für Privathaushalte regt Dorner die Installation einer Rückstauklappe an, um geflutete Keller zu verhindern.