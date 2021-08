PRO

Die Austrocknung des Neusiedler Sees ist keine Option. Weder für die Menschen und schon gar nicht für die Politik, die sich festgelegt hat, den See als Landschaftselement zu erhalten. Da geht es nicht nur um die Bereiche Wirtschaft, Weinbau und Tourismus, die allesamt massiv unter einem ausgetrockneten See leiden oder ganz verschwinden würden, sondern um mehr. Denn wie in einer Chronik des Fischereiverbandes zu lesen ist, waren die Jahre der letzten Austrocknung rund um 1870 für die Bevölkerung alles andere als angenehm: „Am unliebsamsten wurde es empfunden, dass ... der Salzstaub überallhin ... verweht wurde ... und sich zu Hügeln anhäufte“. Direkte Folge davon: „Die Leute in Podersdorf bekamen fast alle Augenentzündungen durch die Einwirkung des ,Zickstaubes‘.“ Der See macht den Seewinkel also überhaupt erst lebenswert.

Womit wir bei einer grundsätzlichen Frage wären, die uns angesichts des Klimawandels noch oft beschäftigen wird: Darf der Mensch mit seinen technischen Möglichkeiten in eine sich verändernde Umwelt eingreifen? Im Burgenland wird dieser Versuch unternommen. Denn die Experten sind sich einig, dass die Zuleitung von Wasser die langsame Austrocknung des Sees ohnehin nur verzögern, aber nicht verhindern kann. Das Risiko dieses Spiels auf Zeit ist verkraftbar, schließlich geht es nicht nur um den See, sondern auch um die Stabilisierung des Grundwassers in einer der am stärksten wachsenden Regionen Ostösterreichs.

Aber wie kam das Wasser damals eigentlich wieder zurück in den Neusiedler See? Über die Flüsse Rabnitz und Raab. Die konnten nämlich wegen des hohen Wasserstandes der kleinen Donau nicht abfließen, das rückstauende Wasser füllte den See wieder auf. So wie es ab 2022 die Donau tun soll.

Michael Pekovics ist Teamleiter im Burgenland und schreibt seit Jahren über den Neusiedler See.